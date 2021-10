Giordano: «Vado avanti, minacciato da vigliacchi»

«Vado avanti ancora più determinato di prima: mi spiace solo che sia stata tirata in ballo la mia famiglia».

Il giorno dopo il recapito della busta contenente un proiettile calibro 7,65, una miccia per ordigno, un santino elettorale con la sua effigie mozzata ed una lettera con minacce esplicite, il sindaco di Moneforte Irpino, Costantino Giordano, esterna il suo rincrescimento per l'accaduto. Stavolta, a differenza di quanto avvenne quattro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati