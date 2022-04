Giornata dell'Autismo, protesta dei genitori «L'Asl ci ha abbandonati»

Riflettori ancora accessi sull'eterna incompiuta del centro di Valle nella ricorrenza della consapevolezza per l'Autismo. Ma anche sulle carenze delle prestazioni sanitarie offerte dall'Asl. Una giornata di ordinaria passione per le famiglie e di forte protesta. Il nuovo botta e risposta tra le associazioni e il sindaco, Gianluca Festa, ripropone la dolorosa vicenda dell'apertura di quello che era stato immaginato come un faro nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati