Venerdì 14 Giugno 2019, 15:57

Giornata nera sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Dopo la chiusura temporanea di questa mattina per l’incidente tra due tir e la fuoriuscita di gasolio finito sull’asfalto, poco prima delle 13 una vettura è andata a fuoco durante la marcia, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione del capoluogo campano. Il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a spegnerlo e metterlo in sicurezza. A bordo due coniugi. La moglie ha avvertito un malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Disagi per il traffico verso Napoli.