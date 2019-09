Mercoledì 25 Settembre 2019, 14:39

Un 28enne ha tentato di farla finita dal ponte della Ferriera di Avellino, tristemente conosciuto come il ponte dei suicidi. Sono stati alcuni passanti a bloccarlo appena in tempo. Immediato l’arrivo sul posto dei carabinieri della compagnia di Avellino e degli agenti della polizia municipale del capoluogo irpino che sono riusciti a far desistere il giovane dai suoi propositi. Il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Ancora poco chiari i motivi alla base del gesto del 28enne.