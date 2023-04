Giovani comunisti irpini, Liuzzi eletto coordinatore provinciale

Si è svolta sabato pomeriggio presso i locali del provveditorato agli studi di Avellino la Conferenza provinciale dei Giovani Comunisti Irpini. «Una Conferenza partecipata - dice il segretario Antonio Liuzzi - che è stata un momento di dibattito ma soprattutto di rinnovamento. Sono state riaffermate le intenzioni di costituire un'avanguardia nelle lotte per la scuola, l'ambiente, la pace e il lavoro. I GC non solo s'impegnaranno di più nelle scuole e nei posti di lavoro, ma anche nella comunità irpina, dove si è deciso di organizzare assemblee pubbliche, banchetti, volantinaggi e raccolte firme».

«I Giovani Comunisti escono da questo congresso con una rinnovata volontà di lottare per ottenere migliori condizioni di vita e proseguire il percorso di impegno per le cause citate.Oltre ai delegati, erano presenti il segretario provinciale del Prc Tony Della Pia, e gli invitati dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia».

Viene rieletto coordinatore provinciale Antonio Liuzzi e viene eletto tesoriere provinciale Lorenzo Raviele.