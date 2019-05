Martedì 21 Maggio 2019, 22:07

Girava in auto con una frusta di un metro e dieci centimetri. I carabinieri lo hanno bloccato durante un servizio di perlustrazione nei pressi del casello di Baiano dell’autostrada Napoli-Canosa. Nei guai un 50enne del Nolano. Nel corso della perquisizione dell’auto, i militari hanno trovato lo scudiscio, con impugnatura ingrossata e laccio di sostegno. Il 50enne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto e alla sua presenza in Irpinia, è stato accompagnato in caserma e, al termine delle attività di rito, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.