Aspettando il Giro d'Italia, presentazione del libro di Montemurro

Sarà presentato venerdì 14 aprile alle 17 nella sala consiliare del Comune di Atripalda Il mio tuffo nei sogni. Marco D'Aniello, una storia di sport e amicizia (Altrimedia Edizioni, prefazione di Mara Venier) di Rossella Montemurro.

L’iniziativa rientra nel cartellone di eventi per il Giro d’Italia in quanto città di tappa. Interverranno: il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, l’esperto di eventi paralimpici internazionali Antonio Gnassi, il delegato Coni di Avellino Giuseppe Saviano, l’assessore alle Politiche sociali Fabiola Scioscia, l’assessore allo Sport Antonio Guancia e il vicepresidente nazionale Fispic Giuseppe Vitale. Moderano i giornalisti Alfredo Picariello e Alfonso Parziale.

Leggendo Il mio tuffo nei sogni entriamo in punta di piedi nella vita di Marco, un ragazzo autistico di Taranto che è stato vittima di bullismo e di una società non sempre disposta a integrare i più fragili. Con l’amore dei suoi genitori, una fede incrollabile e una cerchia di persone eccezionali – in primis gli insegnanti e il team di professionisti che lo segue nello sport – ha raggiunto traguardi importanti, da bambino speciale a campione di nuoto: nel 2019 ha conquistato il record italiano assoluto nella categoria Juniores 50 metri stile libero ai Campionati Nazionali della FISDIR. Oggi, tesserato FINP, continua a mietere successi. Con la complicità della conduttrice più amata dagli italiani, Mara Venier, è riuscito a esaudire il desiderio di incontrare il suo mito, la persona che inconsapevolmente lo ha spinto a praticare il nuoto: l’attore Raoul Bova.