Giù dal balcone, muore il vicesegretario del Comune di Solofra: aveva 64 anni

Tragedia a Montoro. Un 64enne, vicesegretario e responsabile dell’Ufficio Contenzioso del Comune di Solofra, è precipitato dal balcone della sua abitazione. E’ stata la moglie a ritrovarlo riverso a terra all’interno del giardino della loro villetta. Inutili i soccorsi, seppure tempestivi. Per il 64enne era ormai troppo tardi. I carabinieri della Compagnia di Solofra stanno indagando per fare piena luce. Si ipotizza il suicidio, ma non si escludono altre ipotesi. La notizia ha sconvolto sia la comunità di Montoro, sia quella di Solofra. Cordoglio è stato espresso dai sindaci delle due cittadine.

