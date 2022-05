Giù nel dirupo con l'auto, anziani intrappolati nell'abitacolo

Coppia di anziani finisce giù nel diurpo con l'auto e resta intrappolata nell'abitacolo. È accaduto nel tardo pomeriggio. I vigili del Flfuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Pratola Serra, sulla SS 7 Nazionale Delle Puglie, per l'incidente stradale che ha visto coinvolta una sola auto. La vettura è sbandata ed è finita in un dirupo ribaltandosi. A bordo della vettura due anziani coniugi di Serino. Per poterli estrarre la squadra dei caschi rossi ha dovuto tagliare parte della vegetazione che avvolgeva il veicolo. I due malcapitati sono stati affidati ai sanitari del 118, che li hanno trasportati all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Per il recupero del veicolo è stato necessario far intervenire l'autogru dalla sede centrale dei vigili del fuoco.