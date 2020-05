La gita in bici si è trasformata in tragedia. È deceduto questa notte il 48enne di Marigliano, ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino per le ferite riportate a seguito di caduta dalla bicicletta. il fatto si è verificato la scorsa domenica a Sirignano, in località “Panoramica”. Il ciclista, mentre percorreva un tratto di strada sterrata in discesa, ha perso il controllo ed è finito giù in dirupo. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 avvertiti da alcune persone. Poi il ricovero con prognosi riservata nel nosocomio avellinese. Il tragico epilogo questa notte. © RIPRODUZIONE RISERVATA