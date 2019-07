Martedì 16 Luglio 2019, 22:39

Sbanda con l'auto e finisce nella scarpata. Un anziano è salvo per miracolo, anche se ha riportato ferite. L'incidente è avvenuto in Alta Irpinia. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta nel comune di Guardia Lombardi, sulla SP 281, in contrada Oliveto, per il sinistro che ha visto coinvolta una sola autovettura. L'uomo alla guida, di 73 anni, è rimasto incastrato nell'abitacolo. I caschi rossi dopo averlo estratto lo hanno consegnato ai sanitari del 118. I medici ne hanno disposto il trasporto presso l'ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso.