Capriglia Irpina: giù nella scarpata con l'auto, donna di 84 anni finisce in ospedale

Sbandano con l’auto e finiscono giù in una scarpata. Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Capriglia Irpina in località Serra Piano. La macchina, dopo l’uscita di strada, si è ribaltata.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per recuperare le tre persone a bordo. Una donna di 84 anni è stata trasportata da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Moscati del capoluogo irpino.

Ferite lievi per gli altri due occupanti del veicolo. Per il recupero dell’auto c’è stato bisogno dell'utilizzo dell'autogru della sede centrale di Avellino dei caschi rossi.