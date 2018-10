Lunedì 15 Ottobre 2018, 17:07

Finisce con l'auto nella scarpata, salvato dai carabinieri della stazione di Montemarano. E' accaduto oggi intorno alle 13 lungo la strada provinciale 220 a Montemarano, in localià Bosco. I militari hanno notato la vettura giù nello strapiombo. Hanno quindi chiesto l'aiuto di vigili del fuoco e del 118. L'automobilista, estratto dall'abitacolo dai caschi rossi non senza difficoltà vista la posizione del veicolo, è stato trasportato all'ospedale di Avellino. L'arrivo dei carabinieri è stato provvidenziale. Le conseguenze per la vittima dell'incidente sarebbero state ben più gravi.