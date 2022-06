Giù dal viadotto con l'auto, 33enne trasferito in eliambulanza in ospedale

Giù dal viadotto per dieci metri con il furgone. Ferito gravemente un 33enne che era alla guida, trasportato in eliambulanza all'ospedale Moscati di Avellino. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta a Sant'Angelo Dei Lombardi, sulla SP 279 al Km. 7, per l'incidente stradale che ha visto coinvolto il furgone. Il mezzo è sbandato precipitando per circa 10 metri al di sotto di un cavalcavia, ribaltandosi. Alla guida un uomo di 33 anni di Contrada, rimasto incastrato nell'abitacolo. I caschi rossi dopo averlo liberato lo hanno riportato sulla strada affidandolo alle cure dei sanitari del 118. Poi con un'eliambulanza atterrata sulla Provinciale per il trasporto al Moscati. Per il recupero dell'auto si è reso necessario l'intervento dell'autogru del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

