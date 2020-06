LEGGI ANCHE

Diritto alla salute, diritto a un giusto processo e diritto di difesa. Sono le questioni di legittimità sollevate davanti alla corte costituzionale dal giudice di sorveglianza del tribunale di Avellinoin relazione alla scarcerazione di un'affiliata di un clan del Napoletano che era stata sottoposta al suo giudizio. Ventra concorda con altri magistrati italiani che avevano sollevato analoghe questioni davanti alla corte suprema rispetto al dl «antiscarcerazioni» del ministro Bonafede.In sostanza pesa troppo sulle spalle dei giudici il dl con il quale nel maggio scorso il governo ha cercato di rimediare alle scarcerazioni dei boss per ragioni di salute legate all'epidemia da Covid, prevedendo l'obbligo di rivalutarle entro 15 giorni, e poi periodicamente ogni mese.Il magistrato avellinese ritiene violazione costituzionale l'articolo 2 del decreto del 10 maggio scorso nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del procedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid 19. Altri rilievi sono stati posti dal magistrato di sorveglianza di Spoletoche ha fatto da apripista, e da ultimo quindi dal tribunale di sorveglianza di Avellino.il procedimento previsto non garantisce appieno il diritto di difesa. Sono i rilievi principali che la Sesta Commissione del Csm formula in un parere (relatore il presidente della Commissione, il togato Giuseppe Marra) destinato al ministro del Giustizia, che quel provvedimento ha fortemente voluto dopo le polemiche legate all'uscita dal carcere anche di boss sottoposti al regime del 41 bis. In tutto sono stati 256 i condannati o gli imputati per gravi reati scarcerati per rischio Covid.e nel contempo continua non ha manifestato nessun tipo di dissociazione dell'organizzazione criminale di riferimento. Fa rilevare il magistrato, che il Dap non si fa neanche carico di individuare una reale disponibilità di un luogo di detenzione al riparo da pericolo per la salute della detenuta, ma si limita ad elencare tutti i reparti di medicina protetta sparsi nelle varie regioni d'Italia. Lasciando al magistrato l'arduo compito di chiedere e verificare «dove ci sia una disponibilità di collocare la detenuta in relazione alla complessità del quadro patologico». Infine il magistrato ravvisa anche una palese violazione del principio del contraddittorio nel cui perimetro si esplica il diritto di difesa.Spiega Ventra che viene dunque meno quella parte della attività di difesa utile «ad arricchire il compendio istruttorio per ottenere una valutazione di tipo confermativo del beneficio ottenuto e nel silenzio della legge non sembra che possa essere aprioristicamente esclusa; tuttavianon avendo il difensore accesso agli atti del fascicolonon essendo prevista una discovery formalequesta attività si svolgerà alla cieca».«Al magistrato di sorveglianza - diceresponsabile regionale dell'osservatorio carceri - è affidato il compito di valutare l'urgenza per la valutazione della difesa, interviene in via provvisoria trasmettendo gli atti al tribunale collegiale che eventualmente ratifica la decisione e dispone nuovi approfondimenti. E questo si fa nel contraddittorio tra le parti, e oggi questo non può avvenire davanti al tribunale di sorveglianza. Non è prevista una camera di consiglio anche per questioni oggettive nella fase post Covid, stato di salute e apre della Dda ad esempio. Il tutto in riferimento al sovraffollamento delle carceri. Per tale motivo le misure alternative devono trovare un'applicazione immediata». Ventra, ad aprile, aveva ottenuto un parere positivo dalla Suprema corte su un altra eccezione, relativa a detenuti che avevano sei mesi residui di pena da scontare, in riferimento a pene alternative alla carcerazione.