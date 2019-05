CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 6 Maggio 2019, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sarà certo una sentenza di condanna per omicidio colposo a cambiare la vita di un padre che ha perso un figlio di vent'anni, ma almeno rende meno gravoso il ricordo di quella sera d'inizio estate di sei anni fa quando l'equilibrio di una serena famiglia di Mirabella Eclano è stato stravolto per sempre e così il futuro che verrà. «Sono consapevole che niente e nessuno mi restituirà più Giuseppe- afferma Bruno Iapicca, stimato imprenditore, discendente dell'omonima dinastia eclanese- però giustizia è fatta. Lo dovevamo a nostro figlio, alla sua memoria. Troppe falsità erano state messe in circolo in quei giorni. La realtà emessa anche dalla verità processuale ha riabilitato la figura di Giuseppe».