Gli scarichi fognari sversati sui terreni fanno scoprire la piscina abusiva. I carabinieri della Stazione di Marzano di Nola hanno denunciato tre persone. Il blitz ha permesso di scoprire la doppia irregolarità. I militari, coadiuvati da personale dell’ufficio tecnico, hanno accertato che i tre proprietari di uno stabile, pur essendo autorizzati all’allacciamento alla rete fognaria comunale, non avevano provveduto a collegare lo scarico, versando le acque reflue direttamente sul nudo terreno. L’accesso ispettivo ha permesso di constatare la presenza di quattro strutture in lamiera e di una piscina interrata, il tutto sprovvisto di permesso a costruire. Alla luce delle evidenze emerse, a carico dei tre è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA