«Una goccia nel mare», al Circolo della Stampa il libro di Signorini

Conoscere per integrare. Sarà presentato venerdì 1 dicembre (ore 17.30) al Circolo della Stampa di Avellino il libro di Michela Signorini "Una goccia nel mare", per Europa edizioni.

L’ autrice è stata per molti anni Presidente di una delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale e componente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

A contatto per molti anni con il mondo dei migranti, il suo lavoro è stato quello di intervistare, raccogliere testimonianze di persone che fuggono da guerre, carestie, disuguaglianze economiche e sociali, intervenire, integrare nella legalità, ma soprattutto comprendere.

Perché solo se si conosce non si ha paura. Questo ed altro ancora - l’esperienza sul campo, in Siria all’Al Tanf Camp, gli anni trascorsi nella Polizia di Stato, gli incontri significativi - ci racconta l'autrice e lo fa, sul filo della memoria, con grande sincerità, con tono leggero e profondo, a tratti ironico, sempre con grande sensibilità.

Ne parleranno con l’autrice Annamaria Pellecchia e Leonardo Festa, con letture di Clif Imperato.

Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto interamente alla Caritas di Avellino.