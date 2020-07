LEGGI ANCHE

Arrestato un dipendente dell’Asl di Avellino.E’ stato emesso dal Gip del Tribunale di Avellino che ha accolto la richiesta del procuratore facente funzioni, Vincenzo D’Onofrio. Il dipendente dell’Asl deve rispondere di truffa aggravata.In alcune occasioni la busta paga sarebbe lievitata di dieci volte. In un’occasione sarebbe stata pagata una mensilità di 42mila euro. Accertato un danno complessivo per stipendi non spettanti gravante sul bilancio dell’Asl irpina per 861.739,38 euro.