Governo, un altro irpino al Viminale: Piantedosi dopo Mancino

Un altro irpino al Viminale. Dopo Nicola Mancino, assume il delicato e prestigioso ruolo di ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Una nomina che era nell'aria già all'indomani del risultato delle urne. Ieri la conferma quando la premier incaricata, Giorgia Meloni, ha diffuso la lista dei 24 nomi al termine del vertice con il Capo dello Stato. Per il prefetto di Roma, dunque, un ruolo di primissimo piano nel nuovo Governo. Oggi alle 10 il giuramento al Quirinale e l'inizio del lavoro.



Si tratta di un dirigente di alto profilo, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare commenta Nicola Mancino, già presidente del Senato e, appunto, ex ministro dell'Interno La sua è una carriera splendida, ineccepibile. Siamo di fronte a un'autorevole personalità. Mi sento di dire che potrà sicuramente fare bene all'Italia. Mancino ricorda che anche in altre occasioni Piantedosi è stato tra i papabili per tale incarico, a dimostrazione dell'alta considerazione da parte di politici ed esponenti delle istituzioni ai vari livelli. E' dunque una scelta importante, che condivido in pieno. Il mio è un giudizio davvero positivo, al di là del governo che non è della mia stessa opinione politica. Faccio i miei auguri al prefetto Piantedosi, conclude l'ex numero uno di Palazzo Madama, che è stato ministro dell'Interno dal 28 giugno 1992 al 19 aprile 1994 nei governi Amato e Ciampi.



Il neo primo inquilino del Viminale conosce bene quegli uffici. Torna al dicastero con il massimo ruolo, dopo aver svolto altri delicati e prestigiosi compiti. Con Matteo Salvini è stato capo di gabinetto nel primo esecutivo Conte. Da gennaio 2012 vice capo di gabinetto e dal mese di giugno dello stesso anno vice capo di gabinetto vicario. Il Consiglio dei Ministri, il 16 novembre 2012, lo nominò vice direttore generale della Pubblica Sicurezza per l'attività di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia. E' stato, tra l'altro, prefetto di Bologna, fino al 2018. Ha lasciato quando il leader della Lega lo ha voluto al suo fianco. Dal 17 agosto 2020 la designazione a prefetto di Roma. Grande appassionato di sport, soprattutto di ciclismo, è molto legato alla sua terra. In Irpinia, nonostante gli impegni, torna frequentemente. Stretto il rapporto con la comunità di Pietrastornina, paese d'origine della sua famiglia. Con il circolo socio-culturale Petra Strumilia, porta avanti una serie di attività per il paese e la provincia. Diverse le iniziative che vengono promosse su impulso del neoprefetto, tante quelle di solidarietà. L'attenzione è massima, come ha sempre avuto modo di sottolineare lo stesso Piantedosi, verso progetti finalizzati a recuperare spazi di vita in comune. La notizia della nomina di Matteo Piantedosi alla guida di uno dei dicasteri più importanti del governo, è stata accolta con entusiasmo sia a Pietrastornina, sia nel resto della provincia. L'Irpinia entra nell'esecutivo nazionale dalla porta principale.