Graduatoria alloggi da rifare dopo un anno: oggi scade il bando

Scade il termine per aderire all'Anagrafe regionale del fabbisogno abitativo. A mezzogiorno, si chiude la piattaforma che sotto l'egida di Palazzo Santa Lucia gestirà anche ad Avellino la nuova graduatoria delle assegnazioni negli alloggi pubblici. Poi ci saranno un mese per la redazione dell'anagrafe provvisoria ed altri 30 giorni per i ricorsi.

Solo a questo punto, si potrà procedere alla compilazione della graduatoria definitiva. Indietro tutta ad Avellino, dunque, visto che la legge regionale cancella un elenco aggiornato solo a giugno 2021, dopo 7 anni di stallo e con 281 aventi diritto. Famiglie e persone in carne ed ossa che, a causa delle inefficienze del Comune, si sono ritrovati in una lista rimasta praticamente congelata.



Con meno di 10 alloggi consegnati ai legittimi assegnatari in un anno e mezzo. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Cambia la norma, ma non si incide minimamente sul problema di fondo: la carenza di appartamenti da destinare a chi ne ha bisogno. Rimescolando le carte, il nuovo regolamento dell'Acer - quello che prevede anche rincari sui bollettini a partire dall'anno nuovo - si prende la competenza sulle assegnazioni. Ma ad Avellino il problema è che le nuove case non sono mai state realizzate, la sostituzione edilizia avviata da 20 anni non arriva a conclusione, e il tentativo di acquistare appartamenti dal privato ha prodotto solo l'acquisto i 12 alloggi a Piazza Garibaldi.



Non usa mezzi termini il segretario del Sunia Cgil, Fiorentino Lieto: «Ad Avellino servono almeno 150 nuovi appartamenti. Per contro, è un vero e proprio delitto morale portare a scadenza una graduatoria aggiornata solo nell'anno 2021, mai attuata a causa dell'incapacità amministrativa degli uffici comunali». Difficilmente, cambiando la competenza sulle assegnazioni, cambierà qualcosa. I sindacati ricordano l'esistenza di circa 25 appartamenti pubblici sfitti, nei quali basterebbero lavori di sistemazione leggera, e che, invece, non vengono adeguati.

Quanto agli sgomberi, l'amministrazione ha deciso di riavviare le operazioni, ma in questa fase sta procedendo solo ad intimare il rilascio degli alloggi negli edifici che andranno abbattuti, a Quattrograna ovest e via Amatucci.

Quindi, almeno per ora, la ripresa delle operazioni - comunque non immediata non libererà case per chi non ha un tetto. Così un gigantesco bisogno abitativo resta senza risposte. Nelle more della definizione del nuovo elenco, Palazzo di Città ha fatto sapere di essere di fatto fermo negli iter per le assegnazioni. Anche qui, Lieto chiarisce: «La norma non prevede questo stop. Passeranno ancora molte settimane prima che la nuova graduatoria sia definitiva a vigente. E i bisogni delle persone e delle famiglie non possono aspettare. Se può, il Comune proceda».



Urgono soluzioni per costruire o liberare nuovi appartamenti. A via De Napoli e via De Venuta, l'impresa «Cincotti» ha ultimato gli interventi in corso da anni e messo nelle mani del Comune decine di case. Ma anche questi appartamenti serviranno per trasferire gli inquilini che ancora alloggiano nei prefabbricati post terremoto; nel primo caso, quelli logori e devastati di Valle; nel secondo, le stecche di via Amatucci. Se il tentativo di acquistare abitazioni dal privato con i fondi regionali della riqualificazione non ha funzionato e le nuove costruzioni sono al palo, solo dagli sgomberi potrebbero venir fuori appartamenti per chi ne ha davvero diritto. Prefettura e Comune avrebbero individuato un elenco di persone che occupano una casa popolare pur avendo già altre proprietà e redditi alti. Qui si potrebbe pescare per far scorrere almeno parzialmente la nuova graduatoria.

Quanto agli occupanti abusivi, è ancora in corso una sanatoria regionale che impedisce lo sfratto di chi era residente ad ottobre 2016. Il Comune sta emettendo i provvedimenti di regolarizzazione dell'occupazione: quarantina di posizioni su 72 domande pervenute. Ma intanto ci sono anche i nuovi abusivi. Le occupazioni coatte, infatti, stanno andando avanti. Proprio in questi giorni. Perché, in un modo o nell'altro, chi non ha un tetto prova ad entrare.