Green pass, nessuna criticità ad Avellino tra pubblico e privati

Nessuna criticità di rilievo in provincia di Avellino nel giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato e per quelli autonomi. Andamento analogo anche nei pubblici uffici (Poste, Genio Civile, Prefettura, Provincia, Comuni).

Le associazioni sindacali di categoria non hanno registrato problemi di sorta per i lavoratori e per i controlli. Gli unici intoppi, comunque risolti, si sono registrati per i «lettori» che hanno avuto qualche difficoltà alle prese con i Green Pass cartacei stropicciati. Un esordio senza problemi dunque anche per l'alto numero della popolazione già vaccinata in Irpinia: oltre l'83% ha ricevuto la prima dose mentre il 76% ha completato l'immunizzazione. Negli ultimi giorni, in vista dell'obbligo di legge, sono state molte centinaia le persone che si sono vaccinate con la prima dose. Singolare protesta di una commerciante di prodotti biologici che ad Avellino ha abbassato la saracinesca in segno di protesta contro l'obbligo del Green Pass ed ha esposto un cartello di solidarietà nei confronti dei lavoratori portuali di Trieste.