Domenica 19 Maggio 2019, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 11:35

Il ministro della Salute Giulia Grillo in visita all'ospedale Moscati di Avellino. La visita insieme al sottosegertario agli Interni Carlo Sibilia e al deputato Michele Gubitosa. Il ministro incontra anche i cittadini nel corso di una visita all'ex ospedale di Avellino in viale Italia che è interessato al riutilizzo come poliambulatorio. La visita del ministro proseguirà nel pomeriggio all'ospedale di Ariano Irpino, dove incontrerà una delegazione della federazione nazionale degli ordini dei medici: «È fondamentale la presenza fisica nei territori per dare risposte concrete e ascoltare i cittadini», ha detto la Grillo.Nei giorni scorsi la polemica del governatore De Luca sulle visite, in clima elettorale, di candidati presso le strutture sanitarie.