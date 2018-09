CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 13 Settembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARIANO IRPINO - Ci sono cornicioni nel cimitero che minacciano di crollare e provocare danni alle persone e alle cose. E il Comune corre ai ripari. Occorre intervenire con urgenza per mettere in sicurezza diverse aree del pio luogo.A seguito delle segnalazioni di cittadini e dei custodi del cimitero, è stata effettuata, infatti, un'attività di sopralluogo da parte dei tecnici del Comune che hanno redatto un verbale di urgenza per la verifica e l'accertamento delle condizioni di stabilità dei cornicioni dei blocchi di loculi dei corpi D ed E del 1° Lotto di Gennaro che «a seguito delle copiose piogge e a causa della stagione invernale presentavano segni di dissesto, tanto che alcune parti degli stessi erano rovinate a terra senza provocare, fortunatamente alcun danno, mentre alcune parti di marmo poste alla sommità del cornicione minacciavano di crollare in modo imprevedibile sulle aree sottostanti». In tale verbale, oltre a dichiarare l'urgenza del caso , è stata quantificata anche la somma per una spesa complessiva di 36.170,89. Di qui la decisione di intervenire, senza indugio, con una prima fase di lavoro, effettuando la rimozione di tutte le parti di cemento pericolanti, del marmo e del massetto a pendenza in corrispondenza dei cornicioni, al fine di eliminare lo stato di pericolo. Dell'operazione è stata incaricata l'Impresa «Arianese Montaggi» con sede alla contrada Masciano di Ariano Irpino. Se questo intervento serve ad eliminare un rischio incombente, rimane in piedi il problema della carenza di loculi. Ma anche in questo caso sono in arrivo importanti novità.