Grottaminarda, giovane aggredito in piazza da tre sconosciuti

Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e picchiato nei pressi del vecchio stazionamento dei bus in piazza Padre Pio a Grottaminarda. Il raid si è consumato in pieno giorno. Tre giovani sono scesi da una vettura e hanno aggredito il 19enne di San Sossio Baronia, colpendolo con calci e pugni. Poi sono risaliti in auto e si sono allontanati.

Il 19enne con un occhio tumefatto e dolorante ha chiesto del ghiaccio in un bar della zona. Avviate le indagini per fare piena luce. La vittima dell’aggressione non riesce a darsi una spiegazione: non avrebbe avuto alcun contatto in precedenza con i tre e non ha subito furti. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire il giallo.