Doppio raid nella notte in Irpinia, svaligiati due supermercati

Doppio raid ai danni di supermercati questa notte in provincia di Avellino. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano per un furto perpetrato in un supermercato di Avella. I malviventi, dopo aver praticato un foro in una parete esterna, si sono introdotti nel negozio e rubato vari prodotti alimentari e il denaro presente nei registratori di cassa. Un altro furto è stato messo a segno, sempre nel corso della notte, in un market a Grottaminarda. In questo caso, i ladri, forzata la porta del magazzino, hanno asportato delle bottiglie di vino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.