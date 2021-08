Grottaminarda, maxi furto di rame al Consorzio di bonifica

Maxi furto di cavi elettrici al Consorzio di Bonifica dell'Ufita. E' caccia ai ladri. In due ondate è stato messo in ginocchio l'impianto di Valle Ufita.

Si tratta del più grande furto avvenuto ai danni del Consorzio, probabilmente il primo di questa tipologia.

I malviventi si sono introdotti all'interno delle strutture dell'ente consortile asportando tutti i cavi in rame indispensabili per le condutture elettriche che alimentavano gli impianti...

