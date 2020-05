LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In barba a tutte le misure per l'emergenza, un giovane pusher ha continuato la sua attività illecita. Ma è stato scoperto e arrestato. I carabinieri della Stazione di, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno ammanettato un 23enne già noto alla forze dell’ordine e denunciato il complice 19enne, entrambi del posto, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Sono stati presi in un parco pubblico. I militari, dopo averne scrutato i movimenti, hanno bloccato i due giovani, sorpresi mentre cedevano ad un ragazzo una dose di marijuana. Altre dosi di analoga sostanza stupefacente sono state rinvenute all’esito di perquisizione, occultate negli slip del 19enne.