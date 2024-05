Svaligiata farmacia a Grottaminarda, rubati 30mila euro

Furto da trentamila euro nella farmacia Sant’Antonio nel centro di Grottaminarda. Il colpo è stato messo a segno nel cuore della notte, intorno alle 3. I ladri hanno agito indisturbati. Sono riusciti a scardinare la saracinesca con un flex e hanno asportato le due casse continue contenenti l’incasso degli ultimi giorni.

L’impianto di videosorveglianza della farmacia non era funzionante. Indagano i carabinieri che hanno raccolto una serie di elementi. Si pensa a una banda di professionisti, che ha agito in pochissimo tempo per poi darsi alla fuga.