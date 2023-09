Post elezioni, Guacci: «All'opposizione senza fare sconti a nessuno»

«Noi ripartiamo da qui. La campagna elettorale è finita. Solofra ha scelto». Maria Luisa Guacci, candidata a sindaco per Solofra futura, commenta a freddo il risulto elettorale. Guacci ha raccolto 1822 voti, che non bastati ad insidiare Nicola Moretti riconfermato con 3113 voti (40,20%) dopo qualche mese di commissariamento e all’indomani della sfida elettorale con un ritorno al voto per le sezioni 3 e 5 come deciso da sentenza del Consiglio di Stato (innescato dall’altro sfidante Antonello D’Urso).



Moretti è al lavoro per definire la giunta che comunicherà a breve con le deleghe tra assessori e consiglieri. Resta di fatto che a sedere nuovamente tra i banchi del consiglio comunale tra maggioranza e minoranza saranno i consiglieri della precedente pubblica assise. Per l’ opposizione ci saranno per Solofra Libera Antonello D’Urso, Tony Marchesano e Gina Maffei; per Solofra Futura Maria Luisa Guacci e Michele Vignola. «A questo punto una considerazione politica voglio farla così come ho fatto dai palchi sopportata dai fatti - dice sempre Guacci in un video postato sui social.

Si vota ogni 5 anni. L’anno scorso abbiamo votato e il popolo ha scelto. Inoltre ho sempre sostenuto che le scorciatoie giudiziarie non servono. La politica si fa sul campo. E allora cosa è servito fare ricorso? Portare Solofra in una situazione che tutti conoscete? Ciò ha fatto bene alla nostra comunità?».



E poi sul risultato elettorale, incalza: «Chi credeva di essere il vincitore all’indomani della sentenza ha perso sonoramente sia perché partiva al netto delle due sezioni con circa 80 voti di vantaggio e sia perché a portare i voti a quella lista non c’erano soltanto 16 candidati, ma ce ne erano molti di più. E questo la comunità lo sapeva».

Senza risparmiarsi nei confronti di nessuno, Guacci ritorna anche su quella parte dei componenti della sua squadra fuoriuscita nella competizione. «Noi abbiamo fatto di questa campagna elettorale una battaglia di coerenza, serietà e una battaglia politica. Sul palco eravamo sette e fieri di essere saliti per dire come la pensavamo. Poi va considerato che salire sul carro dei vincitori, non è una scelta politica. Ma è una scelta dettata da altro».

E infine sul ritorno in opposizione, la candidata di Solofra futura conclude: «Noi porteremo la politica in consiglio comunale. Continueremo a fare opposizione con lo stile che ci contraddistingue con i mezzi che la legge ci fornisce. Saremo vigili e attenti. Faremo un’azione di controllo dell’attività amministrativa e vi assicuro che non partiamo da qui». Anche Solofra Libera con Antonello D’Urso, candidato a sindaco con i 2810 voti, in un post ringrazia gli elettori augurando, «buon lavoro all’amministrazione comunale guidata da Nicola Moretti e un prospero futuro alla città di Solofra».