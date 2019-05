CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 17 Maggio 2019, 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tagli alla guardia medica sono illegittimi. Il Tar di Salerno accoglie un ricorso di tre camici bianchi che prestano servizio di continuità assistenziale ad Avellino e impone un passo indietro all'Asl.L'ente di via Degli Imbimbo a maggio dell'anno scorso aveva, infatti, ridotto da 11 a 8 unità l'organico del distretto. C'è attesa anche per una seconda pronuncia dei magistrati amministrativi rispetto a un'altra istanza presentata da 14 guardie mediche per chiedere l'annullamento complessivo della riorganizzazione aziendale che ha portato a oltre 20 esuberi su base provinciale.