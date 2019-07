Martedì 30 Luglio 2019, 14:57

I carabinieri della stazione di Morra de Sanctis, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per reiterazione nella guida senza patente un 40enne di Guardia dei Lombardi, già sanzionato per la stessa violazione lo mese di maggio.Nello specifico, l'uomo è stato nuovamente sorpreso alla guida di un’auto, di proprietà della convivente, senza la patente di guida poiché mai conseguita.Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 40enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.