Guida ubriaco dal Sannio all'Irpinia e provoca incidente: denunciato 40enne

Dal Sannio all’Irpinia alla guida di un’auto completamente ubriaco provoca un incidente. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 40enne della provincia di Benevento per guida sotto l’influenza di alcool.

Durante la notte, la pattuglia è intervenuta a Manocalzati, sulla Statale 7 bis, a seguito di una segnalazione di un incidente stradale. Il conducente di uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro, in evidente stato di alterazione psicofisica, all’esito di specifiche analisi è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, al 40enne è stata ritirata la patente.