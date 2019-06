Lunedì 17 Giugno 2019, 13:53

Arresti domiciliari con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Si è conclusa così l'attività illegale messa su da un trentatreenne a Calitri, in provincia di Avellino. Dopo una serie di pedinamenti, i carabinieri hanno fermato l'uomo per un controllo che, in quel momento, si trovava in compagnia di un altro giovane. Sottoposti a perquisizione personale, i militari dell'Arma hanno trovato in loro possesso 52 grammi di hashish e 4,5 grammi di cocaina, già suddivisi in 6 dosi pronte alla vendita. Le successive perquisizioni domiciliari hanno fatto venir fuori altri 3 grammi di hashish e 4 di marijuana. La merce è stata sequestrata, mentre per il 32enne, sorpreso in flagranza di reato, sono scattati i domiciliari, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Avellino. Il giovane in sua compagnia è stato deferito in stato di libertà sempre per il reato di spaccio.