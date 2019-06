Martedì 18 Giugno 2019, 21:14

Gli trovano la droga a casa nel corso di un blitz, un 50enne finisce nei guai. Ad Avella i carabinieri della locale stazione hanno controllato l'uomo durante un'operazione finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di trovare hashish e marijuana. La droga è stata sottoposta a sequestro e per il 50enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.