I ballerini si esibiscono sul palco, i ladri ripuliscono i camerini

Lunedì 3 Settembre 2018, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2018 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubano le borse con soldi e smartphone dei ballerini custodite nei camerini durante lo spettacolo di danza. E' accaduto a Sirignano, all'interno del palazzo feudale nel corso di una manifestazione. A finire nei guai quattro minorenni del mandamento baianese che sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Baiano poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. I militari dell’aliquota radiomobile hanno avviato immediatamente le indagini dopo la segnalazione da parte delle vittime. Raccolte le varie testimonianze, i militari hanno constatato che il gruppetto si era introdotto all’interno del palazzo e, avuto accesso ai camerini riservati ai ballerini, aveva trafugato le borse con telefoni cellulari e denaro. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari e per i quattro giovani è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli.