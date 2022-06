I bus inizieranno a circolare il 6 luglio ma resta l'incognita delle strade strette

Quei cordoli già presi d'assalto sono solo i primi previsti in città per delimitare il transito della Metropolitana leggera. I lavori cominciati la scorsa settimana, e che dovranno proseguire per Valle, riguardano solo 1,8 chilometri degli 11 complessivi previsti dal tracciato. E già l'amministrazione comunale ha in cassa i soldi per portarli oltre il perimetro cittadino: ad Atripalda e Mercogliano. Si tratta di uno dei più cospicui finanziamenti già ottenuti dall'ente di Palazzo di Città sul Pnrr. Il progetto si chiama, non a caso, «estensione del percorso verso i comuni confinanti di Atripalda e Mercogliano», e costerà altri 7 milioni. In questo modo, il denaro speso per la Metro, considerati i 24 milioni che ci sono voluti per fare l'opera ad Avellino, arriverà in tutto a 30 milioni di euro. Intanto, dal 6 luglio, gli 11 mezzi che da anni giacciono nelle autorimesse Air di Torrette di Mercogliano copriranno il seguente percorso circolare: partendo dalla Stazione di Borgo Ferrovia, passeranno per Via Tedesco, Via Circumvallazione, Via Colombo e, dopo avere attraversato il quartiere Valle, proseguiranno lungo Via Brigata Avellino, Via Roma, Corso Europa, via Nappi e Corso Umberto.

Fino a ricollegarsi alla Stazione ferroviaria. A Piazza del Popolo, si svolgono sul progetto riunioni a cadenza settimanale. Nell'ultima, è emerso che gli altri cordoli, ben più impegnativi perché insisteranno su strade più strette e con l'incognita dei posti auto, verranno installati nel semestre sperimentale che andrà dal 31 luglio (da questa data il servizio dovrà partire a tutti gli effetti con i passeggeri a bordo) al 31 dicembre. Il dettaglio delle strade che pagheranno dazio, in un modo o nell'altro, è illustrato in un progetto esecutivo che risale agli anni dell'amministrazione Galasso e che, da anni, nessuno ha più potuto visionare. Dopo aver ammesso che il problema sarebbe sorto, almeno nelle strettoie di Corso Europa, oggi, il sindaco Festa sostiene che nessun parcheggio andrà perso a causa del passaggio della Metro leggera. Ma appare decisamente improbabile.

Ora la priorità è vincere la corsa contro il tempo attivata dall'infrazione dell'Ue che, in caso contrario, si riprenderebbe la sua parte di finanziamenti, circa 20 milioni. In questo ultimo rush finale, insieme all'Air che gestirà l'opera e al direttore di esercizio appena nominato, Luigi di Mattia, si stanno mettendo a punto i dettagli residui: la selezione e la formazione degli autisti, l'acquisto degli pneumatici, l'assicurazione dei mezzi. Nella settimana che volge al termine, sono state verificate le tre sottostazioni. Nei giorni precedenti, con l'Azienda napoletana della mobilità, sono stati testati tutti i fili e i plinti. Anche i mezzi hanno dato filo da torcere al Comune. Con una determina dirigenziale sono stati appostati 40.000 euro per sostituire tutti gli pneumatici. Dato curioso, considerando che quei bus non hanno percorso nemmeno un chilometro. In precedenza, con altri 70.000 euro, si erano sistemati i pannelli elettronici dei bus, che lanciavano inquietanti alert. Ma l'altro e forse il più spaventoso nodo sul futuro della Metropolitana leggera riguarda il suo appeal quale sistema di trasporto per la collettività. Se è già chiaro che un chilometro percorso con la Metro costa 3 volte uno percorso dai bus, e il tema sarà affrontato inizialmente con i 600.000 euro di residui in cassa, non è ancora stato presentato un programma di esercizio. Ed è' chiaro che i bus di linea e mezzi della Metro non potranno coprire gli stessi percorsi. L'amministrazione comunale, che si ritrova l'opera sul groppone e deve fare di necessità virtù, non può nemmeno limitarsi a far partire la Metro per poi dismetterla il giorno dopo. Deve restare in funzione almeno 5 anni.

m. s.