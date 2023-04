Piovono commenti, d'approvazione e non, sull'opera d'arte di Alfred Mirashi Milot, il famoso scultore albanese ma irpino d'adozione che ha realizzato l'imponente «Key of Today»: una grande chiave in acciaio inaugurata la settimana scorsa a Napoli e posizionata al centro della storica piazza Mercato. In pochi giorni la scultura ha suscitato numerose opinioni contrastanti: c'è chi apprezza l'enorme chiave, alta circa 10 metri, e chi non ne è rimasto piacevolmente colpito, come spesso accade con le opere d'arte. Un opera che sarà destinata a girare l'Europa.

La grande chiave, dunque, resterà a Napoli solo temporaneamente a differenza di quella presente dal 2017 in Valle Caudina, a Cervinara, paese che negli anni '90 ha accolto un giovane Milot in cerca di fortuna. Sei anni fa la chiave simbolo di "apertura e accoglienza" fu fortemente voluta dalla Pro Loco cittadina, supportata dall'allora primo cittadino Filuccio Tangredi. «L'idea di installare un'opera d'arte così maestosa ha evidenziato la presidente della Pro Loco, Mimma Befi - è partita dai ragazzi della nostra associazione con l'ambizioso obiettivo di trasformare Cervinara in un grande museo a cielo a aperto, così si è pensato di contattare l'artista per il forte legame che ha con alcune famiglie cervinaresi».

Sulle polemiche di Napoli la presidente Befi ha commentato: «Spero che con il tempo possano apprezzare la chiave perchè è davvero un'opera grandiosa, anche per il forte valore simbolico. La chiave di Milot è all'ingresso del nostro paese da ormai sei anni e questa presenza ci lusinga: è diventata uno dei simboli della nostra comunità». Milot ha spiegato che la chiave di Cervinara «è stata creata grazie alla generosità del paese. Si è trattato ha detto - di un risveglio di ottimismo collettivo, fondamentale in questo periodo storico visto che sembra di vivere nell'indifferenza».

Ad esprimersi sull'ultimo successo dello scultore è stato anche Felice Salvatore Ferraro, il falegname che nel 1991 accolse e ospitò l'artista albanese, allora appena 19enne. Secondo l'artigiano caudino «la vera chiave del suo successo è proprio il tema, molto onorevole, oltre l'opera in sé. La chiave promuove un grande messaggio di accoglienza e ospitalità». Inoltre, Ferraro non ha nascosto il suo rammarico su alcune vicende. «Non sono stato invitato all'evento di Napoli - ha voluto puntualizzare il falegname cervinarese e in passato non sono mai stato convocato, menzionato o tenuto presente in altre occasioni». L'artigiano caudino ha raccontato: «Nel '91 sono andato a prenderlo presso un hotel di Campoli del Monte Taburno per offrirgli ospitalità e aiuto. Così, ho iniziato a portarlo con me in bottega».

Tornando alle critiche sulla chiave di piazza Mercato, secondo Ferraro «quando si realizza qualcosa le polemiche sono frequenti perché ci sarà sempre chi la pensa diversamente". Nel frattempo, dopo quella di Cervinara installata nel 2017, in Irpinia è previsto l'arrivo di un'altra grande chiave realizzata dall'artista albanese: si tratta di un'opera che dovrebbe essere posizionata, prossimamente, a Mercogliano.

«Viviamo in democrazia, l'opera è pubblica e bisogna accettare anche le critiche ma ha precisato Alfred Mirashi Milot - ho registrato tantissime reazioni positive. Quello che dispiace è che attaccano l'opera anche in modo ingiusto perché pensano che il Comune abbia speso soldi ma non è così, il Comune di Napoli ci ha dato solo lo spazio. Averla messa in una piazza storica per la città partenopea non può che rendermi felice ma la chiave tra pochi mesi lascerà Napoli, come previsto, e girerà l'Europa».