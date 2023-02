Benvenuti nel rock made in Irpinia. I Malbianco ritornano con un nuovo album. Dillo bene è questo il titolo del lavoro, il quarto della band arianese che il rock ha imparato a spiegarlo ma soprattutto a suonarlo.

Carlo Ferraro (voce e chitarra), Antonio Paone (chitarra solista), Alessandro Salza (basso, synth) e con l'aggiunta a supporto di Carmine Savino alla batteria, hanno confezionato 8 brani che smussano il marchio di fabbrica rock e metal dei lavori precedenti (l'omonima demo Malbianco del 2014, Bloom Boom del 2015 e Galline Elettriche, terzo disco in studio del 2020) a favore di un taglio più indie rock e pop.

Profumo notturno apre il disco: «È un brano che assorbe tutte le sensazioni del primo lockdown, di quelle notti insonni, la ricerca di soluzioni ci spiega Carlo Ferraro, leader della band ed autore di musica e testi. Si passa poi ad Uroboro, il serpente che si morde la coda tanto da formare un anello senza inizio né fine, è il simbolo della ciclicità, dell'eternità, del loop, delle cose che non si spengono mai. «Mi ha sempre affascinato continua Ferraro È una canzone d'amore, ma che sconfina in altro, nell'ambizione che è in ognuno di noi».

Il simbolismo del resto non è nuovo nelle scelte artistiche dei Malbianco. Legna da ardere è una metafora cestistica della vita. Il riferimento è a Dennis Rodman dei Chicago Bulls. È il simbolo del lottatore, di chi nel basket fa tante cose utili e non necessariamente canestro. Quattordici è una canzone che invita alla positività. C'è poi la salsa piccante di Tabasco: «È il pezzo più duro che abbiamo scritto con sonorità heavy. È l'elemento di congiunzione con i precedenti lavori». Si continua con Ritorno a Cartagena. «La canzone nasce da un mio sogno spiega Carlo Ferraro Mi sono ritrovato in una città con questo nome. Ce ne sono diverse nel mondo. Quella che mi ha ispirato di più è in Colombia», spiega il fondatore e front man della band nonché autore dei testi. «Si tratta di un viaggio all'interno di se stessi in cui la solitudine e la paura di esser dimenticati diventano il filo conduttore nel labirinto dell'abbandono. Labirinto nel quale è facile perdersi senza riuscire a tornare indietro, come rapiti da quei toni pastello che spesso appiattiscono in modo agrodolce gli spaccati della vita quotidiana». C'è poi, Stay away, una cover dei Nirvana. In occasione del trentennale dell'iconico album Nevermind a cui i Malbianco hanno partecipato all'album tributo Non importa in cui hanno reinterpretato proprio questo brano. Chiude il disco Lady Grey. È il rifacimento in chiave electro pop di un pezzo contenuto nel demo d'esordio del 2014. Rappresenta la costante ricerca della redenzione, che convive con innumerevoli tentativi di fuga da una realtà monotona e stretta.

Realizzato su etichetta Sorry Mom! con distribuzione Artist First, Dillo bene può contare sulla copertina realizzata da Lucienne, pseudonimo di un artista romano che non ha voluto svelare la sua identità. Il simbolo dell'uroboro, il serpente che mangia se stesso, ha ispirato l'artista nel raffigurare un demone giapponese che è intento a mangiarsi le proprie gambe. L'album oltre che sulle varie piattaforme digitali è disponibile anche in formato a metà strada tra il fisico ed il digitale, un hardbook (7 euro) con tanto di cover, back cover, e foglio interno. Non contiene un cd ma un Qr code che permetterà di accedere al player predisposto in un'apposita sezione del sito ufficiale dei Malbianco (www.malbiancosound.it), ma anche di scaricare i brani (in formato wave ed mp3).