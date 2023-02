"Quante bugie, quanti segreti in fondo al mare. Pensi davvero che un giorno noi li vedremo affiorare", così cantava nel 1991 Antonello Venditti nella sua "Dolce Enrico" preghiera laica ricordando Enrico Berlinguer. Erano gli anni in cui la strage del DC9 Itavia ad Ustica del 1980 rappresentava una ferita ancora sanguinante, ma assumeva contorni più chiari o quanto meno più verosimili rispetto agli inizi da "bonaccia".

E proprio dalla bonaccia che parte la sua analisi della vicenda Mario De Prospo nel suo "Protagonisti controvoglia" (Le Monnier, 2022, 132 pp, 11 euro) che sarà presentato oggi alle 19 presso il Circolo Arci Avionica di Avellino.

De Prospo è professore a contratto in Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Il suo lavoro è frutto di una collaborazione con l'associazione parenti delle vittime e l'Istituto Parri di Bologna. Si ripercorrerà la vicenda di Ustica attraverso l'analisi del rapporto tra istituzioni e gruppi dirigenti coinvolti nelle indagini ed in particolare tra i vertici del governo e i vertici delle forze armate. I "protagonisti controvoglia", o loro malgrado sono proprio loro. «Non avrebbero voluto essere protagonisti. Non hanno un ruolo attivo inizialmente e sono tirati in ballo dalle indagini stesse, ma anche da un sentimento diffuso nell'opinione pubblica, dalla stampa, dalla società civile, oltre che dai parenti delle vittime», spiega l'autore.

La vicenda Ustica viene ripercorsa come un caso esemplare di confronto e scontro tra, da una parte, la democrazia, con i suoi rappresentanti e le sue ragioni, e, dall'altra, un pezzo di tecnocrazia e il suo potere invisibile ai più. Dall'analisi di un'ampia base di documenti d'archivio emerge un complicato intreccio di iniziative dietro le quinte, che fanno da sfondo alle uscite sulla scena pubblica. Il lavoro è organizzato in tre capitoli, che rappresentano una sorta di dramma in tre atti.

Si parte con la "bonaccia", il racconto cioè dei rapporti tra politici e militari prima della strage, si prosegue con la "bufera", picco delle tensioni che devono fronteggiare uomini in divisa e membri del governo quando l'ipotesi del missile francese diventa la più probabile, e infine con la ricerca di un "modus vivendi" e di una soluzione dei contrasti, nei primi anni Novanta. In tanti se ne sono occupati: «È una vicenda di cui c'era l'eco forte nei primi anni Novanta. Ricordo tanti inchieste come "Telefono giallo" di Corrado Augias, ma soprattutto "Il muro di gomma" di Marco Risi. Quel film celebra l'inchiesta di Andrea Purgatori il primo a mettere in dubbio quelle che sembravano essere le prime ipotesi. Ricordiamo che si ventilarono responsabilità della compagnia aerea. Ipotesi che portarono poi al fallimento della stessa».