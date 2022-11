Un successo americano che ora conquista anche l'Italia. Il tutto frutto di una penna irpina, quella di Salvatore Vivenzio. Il 25enne sceneggiatore di fumetti dalla sua Lauro si coccola, insieme al coetaneo disegnatore Gabriele Falzone, il successo del suo Distorted (Deformi). È la storia di quattro protagonisti dotati di superpoteri, ma lontani dagli stereotipi dei supereroi. Rappresentano una metafora della diversità. Vivono la loro condizione come un problema, come qualcosa che gli rovina l'esistenza. Si sentono come degli scherzi della natura, dei fenomeni da baraccone. I cinque episodi, pubblicati a partire da febbraio negli Stati Uniti, hanno trovato dallo scorso 16 settembre una versione italiana (SaldaPress, 144 pp., 14,90 euro) disponibile in tutte le librerie. Il lavoro ha ottenuto un successo sorprendente sia alla Fiera del Fumetto di Roma, sia al Lucca Comics dove ha fatto registrare il sold out delle copie disponibili in fiera. Le soddisfazioni sono duplici: «I numeri per me vengono dopo. Le soddisfazioni più importanti sono sempre i feedback, sia quelli dei lettori, ma anche quelli dei colleghi», spiega Vivenzio. E non sono mancati entrambi: «È stato fantastico ricevere i complimenti da autori come Luca Conca o Lorenzo De Felici, il disegnatore di Oblivion song scritto da Robert Kirkmann, lo sceneggiatore di The Walking Dead. L'autore di Lupo Alberto, Lorenzo La Neve, ha scritto un post: Non c'è niente da fare, quando una roba è bella, è bella, ed il pubblico se ne accorge. Quando poi diciamo la nostra età, rimangono sempre un attimo sbigottiti. Il fumetto è un media in cui il vertice si raggiunge abbastanza tardi».

La qualità questa volta ha pagato. Un lavoro di genere con un piglio autoriale che lancia un messaggio di grande attualità. «Ha fatto centro la tematica della diversità. Il non sentirsi accettati dalla società è un aspetto trasversale». Ed è per questo che Distorted ha messo d'accordo tutti: «La nostra galleria fotografica è piena di lettori di tutte le età: dodicenni, over 50, coppie di fidanzati. Una platea variegata. La storia è arrivata un po' a tutti». Dei 4 protagonisti, James, Tom, Brennar e Mason, è stato quest'ultimo, il serial killer, a riscuotere il maggior successo: «Chi comprava il volume in fiera, riceveva una nostra dedica con il disegno di uno dei personaggi. In molti hanno scelto Mason. In parte il male affascina sempre. C'è poi il design di Gabriele che ha unito Marylin Manson ma anche It, il pagliaccio assassino di Stephen King. Ma l'elemento decisivo, a mio avviso, è l'umanità del personaggio che trapela alla fine della storia». Negli Stati Uniti hanno realizzato un merchandising molto articolato intorno a Distorted: skateboard, felpe, t-shirt, orologi a parete, mascherine. In Italia la storia per adesso continua su internet sul sito https://stevecollinsdetective.com dal nome del detective protagonista del fumetto. C'è un numero di telefono a cui chiamare. Nell'operazione è stato coinvolto l'attore Massimiliano Loizzi. Il successo porterà ad un seguito pressoché certo, anche se per adesso gli autori percorrono altre strade: «Falzone è impegnato per una serie Bonelli, io sto lavorando ad altri progetti. Ho scritto una storia horror per un volume che si chiama Giallo, ispirata al bosco di Bomarzo in provincia di Viterbo. Sto continuando a lavorare su progetti che dovrò proporre in Francia. C'è poi una storia comica, spin-off di una serie americana: sarà una sorpresa». Il successo di Distorted accelera l'importazione in Italia anche della graphic novel No one knows pubblicata da Vivenzio in Canada. «Ci sono delle buone possibilità di leggerla in Italia nel 2023».