Nella città conciaria nasce l'Unità operativa «Polizia turistica» della polizia municipale di Solofra. Gli agenti sono stati individuati all'interno del personale in servizio attivo presso il comando di polizia locale di Solofra. Si apre all'utenza un call center, utile per chiedere informazioni.

Si potrà pertanto comunicare la presenza dei visitatori e la prenotazione gratuita dell'area di sosta per i bus turistici. Il numero di telefono utile è 0825 582403. Iniziativa maturata ij seguito all'incremento negli ultimi anni dell'afflusso di visitatori sia per il polo industriale e commerciale che per eventi e manifestazioni sportive, religiose e civili.

Rientrano nella rete anche le iniziative regionali promosse da Palazzo Santa Lucia, anche attraverso percorsi e attività di promozione. L'istituzione a Solofra dell'Unità operativa di Polizia turistica è stata promossa dall'assessore al commercio, Orsola De Stefano in collaborazione con il comandante della polizia locale, Lucio De Pascale. «È stato deciso - afferma l'assessore De Stefano - di dar vita all'unità di Polizia turistica e al tempo stesso sarà creato un canale di informazione allo scopo di coordinare e incentivare i flussi turistici. L'obiettivo è lo sviluppo del turismo nel nostro territorio, con vantaggi per gli esercizi commerciali, crescita dell'intero tessuto economico e arricchimento in termini di relationship».

L'unità operativa di Polizia turistica matura anche dal fatto che il personale di polizia municipale da tempo è chiamato a dover dare il giusto servizio per accogliere e gestire il flusso dei visitatori, sotto l'aspetto della sicurezza urbana, dei servizi di polizia stradale, della istituzione della riserva di aree parcheggio, specie per bus turistici. Motivo per cui si è ritenuto intervenire su tale materia, istituendo una cartellonistica stradale. L'iniziativa è stata accolta favorevolmente dal sindaco Nicola Moretti che ha espresso la volontà di estendere successivamente anche con altri servizi l'attività dell'unità di Polizia turistica. Sarà istituito poi un gruppo WhatsApp per le comunicazioni.