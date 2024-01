Un avvocato avellinese di origine per la più celebre delle influencer italiane. Chiara Ferragni ha bussato allo studio legale dell'avvocato Giuseppe Iannaccone, luogo di grande bellezza, vera e propria galleria d'arte che affaccia su piazza san Babila, costituita in pochi anni dal brillante legale di origini irpine (il papà Tommaso, la mamma Mariaconsiglia Sarno, sorella del noto e indimenticato notaio Domenico Mimì Sarno).

Sbarcato a 16 anni a Milano, Iannaccone, classe 1955, vive, respira e lavora tra arte e diritto. Da qualche giorno il suo nome è diventato inevitabilmente trend topic, da quando si è diffusa la notizia che con il collega Marcello Bana assiste la notissima influencer.

La regina degli influencer si è rivolta ad uno dei penalisti più accreditati per difendersi da un'accusa che, inizialmente di frode in commercio, ora per la procura di Milano si è trasformata in truffa, in relazione alla ormai vicenda del pandoro Balocco.

Al di là di quel copione che puntualmente ricorre in casi del genere da parte degli indagati, nella fattispecie il «sono serena perché ho sempre agito in buona fede e ho fiducia nella magistratura» dichiarato dalla Ferragni cui naturalmente non poteva mancare un dissenso, comunque cauto, sorge anche chiedersi se e quanto l'essere costantemente sotto i riflettori incida sul calamitarsi o sull'autogenerare "attenzioni". Che potrebbero inavvertitamente essere figlie, perché no, anche di un mancato senso con la realtà che inevitabilmente finisce per partorire leggerezza, distrazione per le tante cose che si fanno.

Un'altra sponda di riflessione scaturisce dalla scelta di passione e vita dell'avvocato Iannaccone, di arte a tutto tondo che lo ha visto privilegiare negli ultimi tempi quella contemporanea. Iannaccone ha dichiarato che il suo «collezionare è molto vicino a un innamoramento, in un processo che, come l'amore, non si può indurre, ma nasce spontaneamente».

cco, qui siamo alle soglie di quello che inevitabilmente diventerà un processo che si snoderà nel campo del diritto che è un'arte. Ma l'arte può essere terapeutica in casi come questo della Ferragni che se il "suo" bello (abitazioni, mobili, capi di abbigliamento e nello specifico, oltre al pandoro, le uova di Pasqua prodotte da Dolci Preziosi e la bambola Trudi) fino ad oggi lo ha solo mostrato, invece potrebbe scoprirlo in musei, mostre e quant'altro, in una sorta di arricchimento personale da comunicare ai suoi milioni di followers, anche se oggi diminuiti.

Questa sì che con la grande forza di spinta che ha il personaggio sul mondo del web, sarebbe una cosa buona e giusta.

Una bella sfida futura per Chiara Ferragni. E d'altronde conforta come non mai e per un caso sembrano cascare ad hoc, le attività della Fondazione Iannaccone che spaziano dall'educazione alla valorizzazione del patrimonio culturale, dall'organizzazione di progetti in questo ambito alla promozione di iniziative sociali, lungo il solco di finalità culturali, civiche e solidaristiche, che promuovono l'arte come strumento di promozione della diversità e di supporto per lenire la fragilità sociale.

La Fondazione organizzerà mostre, convegni e rassegne di arti visive, musicali, teatrali e cinematografiche, coinvolgendo anche sedi esterne a quella istituzionale; realizzerà attività museali ed espositive; contribuirà a rendere parte della collezione Iannaccone fruibile in modo permanente da destinare ad una platea ampia. Ma ci sarà spazio anche per la ricerca, con la promozione di attività di studio, pubblicazione, conservazione e catalogazione documentaria per studiosi e studenti, anche in collaborazione con centri culturali, università, accademie e scuole.

«La mission già ben avviata sottolinea l'avvocato Iannaccone da un lato approfondisce e favorisce l'impegno nella promozione dei giovani artisti, dall'altro trasmettere la straordinaria forza che l'arte può esprimere nel perseguimento di finalità sociali. Numerosi progetti in cantiere saranno rivolti al supporto dei gruppi più fragili e alla diffusione dell'arte come sostegno per ritrovare equilibri perduti».