Non c'è pace per i lavoratori dello stabilimento di valle Ufita della Industria Italiana Autobus. Il percorso di rilancio avviato dai vertici aziendali è messo in discussione dalla difficoltà di reperire nuovi ordinativi.

Le commesse in fase di realizzazione sono state tutte acquisite dal precedente management con l'amministratore Stefano Del Rosso al vertice della società e, in questo periodo, nonostante la necessità di mettere in strada un numero maggiore di mezzi per rispondere alle stringenti normative anti Covid, la gran parte dei bandi è bloccata. La situazione crea timori ed apprensioni per il futuro produttivo ed occupazionale dello stabilimento di valle Ufita, interessato nel corso degli ultimi mesi da importanti lavori di ristrutturazione.

I sindacati chiedono, quindi, un confronto urgente con i vertici aziendali e sollecitano una convocazione da parte della Regione Campania che grazie alla commesse Acamir, l'azienda campana di mobilità, infrastrutture e reti resta il secondo maggior cliente della Industria Italiana Autobus. La richiesta di convocare un tavolo sulla vertenza inoltrata dai segretari regionali e territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, rispettivamente Raffaele Apetino, Massimiliano Guglielmi e Antonio Accurso e Luigi Galano, Giuseppe Morsa e Gaetano Altieri è stata inoltrata all'assessore alle attività produttive Antonio Marchiello ed al presidente della commissione trasporti Luca Cascone oltre che, per conoscenza, all'amministratore Giovanni De Filippis ed al responsabile del personale Saverio Lopes della Industria Italiana Autobus.

«Siamo portavoce scrivono i rappresentanti di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm - del disagio e della preoccupazione degli oltre trecento dipendenti dello stabilimento di valle Ufita della Iia che, in considerazione dell'esiguità del portafoglio ordini residuale, nutrono seri dubbi sulla stabilità dei livelli occupazionali e sul futuro del progetto industriale». Le organizzazioni di categoria giudicano paradossale che con gli stabilimenti italiani quasi fermi l'azienda ha avuto in portafoglio numerose commesse che la hanno obbligata a dirottare molte delle produzioni in Turchia, mentre adesso rischia di avere i siti produttivi attivi e nessun autobus da realizzare.



«Sarebbe davvero una beffa aggiungono i rappresentanti regionali e territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm - che, dopo anni di lotte e sacrifici e proprio in una fase di stabilità di assetto societario e di progetti condivisi per gli investimenti in sviluppo tecnologico e formazione professionale, venissero vanificati gli sforzi collettivamente prodotti». Per questo, le parti sociali sollecitano «una convocazione urgente presso la sede della Regione Campania che coinvolga le organizzazioni sindacali e l'azienda, al fine di ottenere chiarezza rispetto alle prospettive, occupazionali ed industriali, dello stabilimento irpino».



