«Si trovi un soggetto imprenditoriale privato che sia affidabile per competenza industriale e per credibilità personale». L'inatteso sostegno alla lotta dei lavoratori della Industria Italiana Autobus arriva dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca che sollecita il Ministro Adolfo Urso a proseguire il percorso intrapreso, al fine di cercare soggetti imprenditori diversi a cui affidare il futuro dell'unica azienda italiana specializzata nella produzione di autobus per il trasporto pubblico. Ma intanto il governo convoca ancora Seri (l'imprenditore contestato) per verificare il piano industriale.

E ieri a Napoli anche la segretaria Pd Schlein è intervenuta: «Sulla vertenza che riguarda Industria Italiana Autobus mobiliteremo i nostri parlamentari», ha detto ad alcuni lavoratori dell'azienda con sedi a Bologna e a Flumeri, in provincia di Avellino, che l'hanno avvicinata dopo la manifestazione contro l'autonomia differenziata che si è tenuta a Napoli. Gli operai chiedevano garanzie sul loro futuro dopo la ventilata cessione delle quote pubbliche dell'azienda che produce autobus elettrici e che conta circa 600 addetti. «Noi non ti molliamo» ha detto alla leader del Pd un operaio di Iia. «E io non mollo voi» la replica di Schlein.

Anche il presidente della Giunta regionale della Campania, pur senza mai nominarlo, era stato netto sul gruppo Seri.

«Secondo l'orientamento del Governo nazionale evidenzia Invitalia e Leonardo escono dalla compagine societaria. Manderemo una lettera al Ministro Urso per dire che questa strada è impraticabile, che è necessario mantenere la presenza pubblica, almeno fino a quando non si trovi un soggetto imprenditoriale privato che sia affidabile per competenza industriale e per credibilità personale. Ad oggi questo soggetto privato non c'è«. Una posizione così netta da parte del Governatore De Luca avvalora la posizione dei sindacati e dei lavoratori.

«Invitiamo con forza il Ministro Urso continua De Luca - a mantenere una presenza pubblica nell'unica grande azienda italiana di produzione di autobus, al fine di tutelare in primo luogo lo stabilimento di Flumeri e garantire un futuro produttivo fino a quando non si individui un soggetto imprenditoriale forte, solido, affidabile, che dia garanzie occupazionali e produttive». Il Governatore non manca una stoccata anche nei confronti di «qualche sindacalista che ha le idee confuse».

«L'unica istituzione che ha sostenuto concretamente la Industria Italiana Autobus chiosa - è la Regione Campania che ha acquistato 525 autobus per 112 milioni di euro: 312 bus sono stati consegnati, altri 63 da consegnare». A due giorni dall'ultimo confronto presso il Dicastero di via Molise però arriva una nuova convocazione del tavolo ministeriale di crisi sulla Industria Italiana Autobus. Il Governo convoca le parti l'appuntamento è per il prossimo 30 maggio per la presentazione di una proposta di piano industriale del gruppo Seri Industrial. Una mossa a sorpresa, che arriva nonostante gli impegni assunti dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: il titolare del Dicastero di via Molise ha accolto la richiesta del sindacato di riaprire i termini per la presentazione di nuove manifestazioni di interesse per l'ingresso nel capitale sociale della Industria Italiana Autobus. Nonostante le forti rimostranze delle parti sociali e la presentazione di un dossier per illustrare le motivazioni di opposizione alla manifestazione di interesse presentata dal gruppo Seri, il Governo tiene ancora in considerazione la proposta presentata dagli industriali casertani. La nuova convocazione ha mandato su tutte le furie sindacati e lavoratori. Se, da un lato, le parti sociali sono pronte a disertare il confronto convocato per il prossimo 30 maggio, gli operai di valle Ufita potrebbero decidere già domani di riprendere la mobilitazione contro l'ipotesi che il gruppo Seri acquisisca la Industria Italiana Autobus. Domani, al rientro in fabbrica, i lavoratori valuteranno l'opportunità di mettere in campo da subito nuove iniziative di protesta. Nel contempo, sono pronti a lanciare una provocazione ed invitare gli azionisti a mettere in liquidazione la società piuttosto che cederla al gruppo casertano.