Lo spettro dell'amministrazione controllata sul futuro della Industria Italiana Autobus. Il rischio che l'azienda possa ricorrere ad una procedura concorsuale ha provocato nel giorno dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio e la nomina del nuovo consiglio di amministrazione la reazione delle organizzazioni sindacali. Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Fismic e Ugl metalmeccanici hanno proclamato, per il prossimo 6 luglio, otto ore di sciopero nazionali negli stabilimenti di Bologna e valle Ufita.

Nella stessa giornata, i dipendenti dell'azienda impegnata nella produzione di autobus per il trasporto pubblico manifesteranno nei pressi del Ministero delle Imprese e del made in Italy. «Dopo le dimissioni del Presidente Antonio Liguori e del Consiglio di amministrazione evidenziano le organizzazioni di categoria - la Industria Italiana Autobus è fuori controllo: la produzione continua ad essere sostanzialmente ferma, le aziende clienti continuano a sollecitare giustamente la consegna dei mezzi, i fornitori sospendono anche i servizi di manutenzione dei mezzi».

Una situazione assai preoccupante, rispetto alla quale sindacati e lavoratori hanno sollecitato, a più riprese, un intervento deciso del Governo e una nuova convocazione del tavolo di crisi presso il Dicastero di via Molise.

«In questo caos aggiungono i rappresentanti di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Fismic e Ugl metalmeccanici dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy c'è un silenzio assordante mentre si susseguono più voci su possibili aperture di procedure concorsuali che, se confermate, sarebbero il preludio del fallimento dell'unica azienda italiana a partecipazione pubblica che produce autobus nel Paese».

Per questo, le organizzazioni di categoria rilanciano la necessità di riportare la vertenza al tavolo ministeriale, al fine di «aprire un confronto su come gestire questa delicata fase e su cosa il Governo vuole fare per salvaguardare un asset industriale strategico». «È fondamentale aggiungono i sindacati - che ci sia un maggior coinvolgimento dei lavoratori, i quali stanno vivendo giorni drammatici. I dipendenti della Industria Italiana Autobus hanno permesso di tenere vivi gli stabilimenti e le aree di ricerca e di sviluppo di Bologna e valle Ufita e non consentiranno il fallimento di un progetto industriale che ha prospettive e che è stato gestito in modo pessimo dal gruppo dirigente».

I segretari nazionali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Fismic e Ugl metalmeccanici, Stefano Boschini, Simone Marinelli, Gianluca Ficco, Roberto Di Maulo e Antonio Spera attraverso una comunicazione inviata al Ministro Adolfo Urso ed al sottosegretario Fausta Bergamotto annunciano la protesta dei lavoratori della Industria Italiana Autobus qualora non dovesse arrivare, prima del prossimo 6 luglio, la convocazione del tavolo di crisi sulla vertenza.

«Si stanno susseguendo voci preoccupanti dichiarano di possibili aperture di procedure concorsuali, di creazione di bad e good company, percorsi che, senza il confronto e la condivisione con i rappresentanti dei lavoratori, troveranno una ferma opposizione».

Una situazione critica, resa ancora più incandescente dalla decisione delle ditte che hanno in appalto il servizio di manutenzione presso i clienti di "sospendere le attività". Per questo, la proprietà dell'azienda potrebbe convergere sono queste le indiscrezioni verso l'avvio di una fase di amministrazione controllata.