Il bus è pieno e così decidono di bloccarlo: scene di ordinaria follia ad Avellino

L’autobus dell’azienda regionale Air è pieno e loro non riescono a salire. Così decidono di bloccare il mezzo, in partenza dalla fermata di piazza Kennedy ad Avellino, fermandosi davanti e impedendo all’autista di partire. Si è così reso necessario l’intervento della Polizia. Protagoniste della vicenda tre donne. Sul posto è giunta una pattuglia della Sezione Volanti della Questura che ha identificato le tre. Il mezzo è poi ripartito, seppure con notevole ritardo. L’azienda ha fatto arrivare un secondo bus per mitigare il problema. Proteste da parte degli altri utenti.