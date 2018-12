Mercoledì 26 Dicembre 2018, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina, verso le 7, a Castelvetere sul Calore, all'interno di un'autovettura parcheggiata in corso Umberto I, è stato rinvenuto cadavere un 33enne del luogo. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria la salma è stata trasferita all'ospedale di Avellino. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montella. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa del decesso.