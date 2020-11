Aperto un fascicolo sulla morte di un 80enne di Cesinali, centro della provincia di Avellino, avvenuta il 25 ottobre a Villa Margherita. La Procura di Benevento ha deciso di avviare un'inchiesta in seguito alla denuncia presentata dalla famiglia. Indagati due medici della casa di cura dove l'uomo era ricoverato per cure riabilitative. L'autopsia è stata eseguita ieri al «Moscati» di Avellino. Si dovranno attendere i risultati per chiarire le cause del decesso e fare luce sulla vicenda. Oggi alle 16 i funerali a Cesinali. Secondo una prima ricostruzione l'anziano era stato trasferito al «Rummo» in seguito a complicanze avute durante il ricovero nella struttura riabilitativa di Piano Cappelle.

La famiglia, assistita dall'avvocato Ester Dattolo, non si dà pace e vuole vederci chiaro. Di qui la denuncia ai carabinieri. Di conseguenza sono stati acquisiti i documenti relativi al ricovero a «Villa Margherita». La Procura ha disposto il sequestro della salma e l'esame autoptico. A ricostruire la vicenda l'avvocato Dattolo. L'anziano qualche tempo fa era stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un ematoma cerebrale. L'operazione era stata eseguita al «Moscati» di Avellino ed era perfettamente riuscita. Poi le necessarie cure riabilitative. Di qui il ricovero a «Villa Margherita». Anche in questo caso le cure stavano dando risultati incoraggianti. Ma qualche giorno prima del decesso il quadro clinico ha mostrato segnali preoccupanti, fino al tragico epilogo.

Adesso si attendono i risultati dell'autopsia. L'incarico è stato affidato dal sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro al medico legale Emilio D'Oro. Ad assistere all'esame necroscopico anche i consulenti nominati dagli indagati e dai familiari dell'80enne. I medici che hanno ricevuto l'informazione di garanzia, assistiti dai legali Vincenzo Regardi e Giovanni Romano, hanno nominato come consulente Fernando Pavarese. La famiglia dell'anziano, per il tramite dell'avvocato Dattolo, ha nominato Gaetano Buonocore. L'obiettivo è chiarire se ci siano state eventuali responsabilità da parte del personale medico.



