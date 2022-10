Avellino, il centrodestra benedice Piantedosi: «Piccoli centri tutelati»

Matteo Piantedosi è a tutti gli effetti il nuovo ministro dell'Interno della Repubblica Italiana. Un altro irpino a 30 anni di distanza da Nicola Mancino.

Ieri mattina, alle 10, al Quirinale si è svolta la cerimonia del giuramento della squadra di governo della prima premier donna della storia del Paese, Giorgia Meloni. Visibilmente emozionato, Piantedosi, subito dopo aver recitato la formula alla presenza del Capo dello Stato ed aver partecipato al breve brindisi di rito con i colleghi, si è messo subito all'opera in vista del primo Consiglio dei Ministri che si svolgerà questa mattina. D'altro canto, Meloni, pochi minuti dopo il giuramento, ha fatto sapere di voler dare immediatamente inizio ai lavori, senza perdere nemmeno un giorno. In ogni angolo della provincia di Avellino la diretta televisiva dell'evento ha suscitato grande interesse e molti rappresentanti del mondo della politica e delle istituzioni hanno inteso esprimere, a margine, la propria soddisfazione.

A gioire, in particolare, sono gli esponenti dei partiti di centrodestra, a partire da quelli della Lega. Il segretario provinciale Salvatore Vecchia, infatti, sottolinea che «la nomina di Piantedosi rafforza l'entusiasmo e l'idea di una speranza per la nostra terra». In generale, l'esponente leghista ritiene che il ruolo affidato all'ormai ex prefetto di Roma abbia «un peso enorme nel governo perché le questioni trattate all'Interno, dalla sicurezza ai finanziamenti destinati ai Comuni delle aree interne, sono fondamentali». A tal proposito, ricorda la recente polemica legata ai finanziamenti per la rigenerazione urbana dei piccoli Comuni che hanno visto esclusi tutti i centri delle province di Avellino e Benevento. «È stato il bando a penalizzarci - chiarisce - ma credo che una personalità del calibro di Piantedosi, che ben conosce i problemi di queste zone, rappresenti una garanzia in termini di attenzione». Insomma, per Vecchia, «al di là dell'orgoglio di avere un rappresentante irpino tra le più alte cariche dello Stato» c'è la gioia di sapere che «le istanze del territorio, da oggi, troveranno orecchie pronte ad ascoltare».

Sulla stessa scia il coordinatore di Forza Italia, Carmine De Angelis, che aggiunge: «Ho apprezzato davvero molto la scelta di Piantedosi perché parliamo di un uomo delle istituzioni che saprà rappresentare al meglio il ministero dell'Interno». Quanto a Forza Italia, invece, «c'è grande soddisfazione per la nomina a ministro degli Esteri di Antonio Tajani, cui - sottolinea - mi lega un'amicizia fraterna». De Angelis, inoltre, afferma che nel prossimo futuro «ci sarà sicuramente grande attenzione per l'Irpinia», ma quello che conta maggiormente è che, al di là dei posizionamenti, «il governo operi concretamente sotto il profilo legislativo». La priorità per l'Irpinia, incalza De Angelis, è «aumentare la dotazione finanziaria per la rigenerazione urbana dei piccoli paesi» e a tal proposito annuncia che «presto nascerà una task force che si occuperà proprio di questo». D'altro canto, conclude, «la gente ha bisogno di risposte concrete, non di poltrone».

Quindi, il riferimento di Fratelli d'Italia, Ettore Freda, che parte dal suo rapporto personale con Piantedosi. «La sua nomina - spiega - è motivo di particolare gioia per me perché, sul finire degli anni 80, abbiamo condiviso l'esperienza del Leo Club, lavorando fianco a fianco, e conservo il ricordo di una persona dinamica e molto attiva nel sociale». Successivamente, con il trasferimento di Piantedosi a Bologna, dove ha ricoperto il ruolo di prefetto, ci sono state meno occasioni di incontro. «Al di là della parentesi personale - dichiara Freda - credo che tutta l'Irpinia possa gioire per questa nomina, che in qualche modo vede la prosecuzione della tradizione dei grandi politici che questa provincia ha offerto al Paese, a prescindere dalla collocazione partitica e dal fatto che nel caso specifico parliamo di un tecnico prestato alla politica». Per l'avvocato avellinese, le capacità di Piantedosi possono essere ricercate sia nel curriculum «che parla da solo» sia nel ruolo svolto in questi anni all'interno delle prefetture e al ministero, «quando era capo di gabinetto del ministro Salvini». Adesso, però, bisognerà mettersi al lavoro, anche perché, il ministero dell'Interno «dovrà trattare tematiche importanti e delicate come l'immigrazione clandestina, la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico», tuttavia, conclude, «sapere che c'è a Roma un uomo come Piantedosi, rappresenta un elemento di garanzia per la nostra provincia e il Paese nella sua interezza».